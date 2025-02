Historia uprawy powojnika w Polsce sięga XIX wieku, kiedy to roślina stała się nieodłącznym elementem eleganckich ogrodów. Kolorowe okazy zdobiły wille i szykowne rezydencje, a ich obecność świadczyła o dobrym guście i wysokich umiejętnościach tworzenia harmonijnych aranżacji kwiatowych. Ze względu na pojawianie się kolejnych efektownych roślin ogrodowych, być może zostały nieco zapomniane. Warto do nich wrócić, ponieważ aktualnie pozwolą nie tylko ładnie wypełnić przestrzeń przy domu, ale też nadać jej sielski, rustykalny charakter .

Zaproś je do ogrodu. Kwitną przez długie tygodnie

Okres kwitnienia powojników zależy od odmiany oraz warunków uprawowych. Najobfitszy okres kwitnienia przypada na wiosnę oraz wczesne lato , kiedy roślina prezentuje swoje najpiękniejsze barwy. Kwitnienie trwa od kilku tygodni do nawet dwóch miesięcy. Spektakularnych widoków można spodziewać się już od maja. Niektóre odmiany są w stanie kwitnąć nawet do października.

Najlepszym momentem na sadzenie powojnika jest wczesna wiosna — okres między końcem marca a początkiem kwietnia. Ważne jest, by minęło ryzyko przymrozków. Dzięki temu roślina zyska czas na ukorzenienie się przed okresem intensywnego wzrostu. Alternatywnie można postawić na sadzenie wczesną jesienią — we wrześniu. Gleba jest nadal ciepła, a roślina zdąży przystosować się do nowych warunków przed zimą.