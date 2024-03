Liście laurowe są powszechnie wykorzystywane do przygotowywania różnego rodzaju potraw. Ich aromat sprawia, że doskonale nadają się do przyprawiania zup, bigosu, sosów czy potraw duszonych. Używa się ich również do sporządzania rozmaitych marynat.

Dlaczego warto stosować nawóz z liści laurowych? Specyfik mający postać naparu, zawiera cenne substancje mineralne, takie jak potas czy fosfor, które między innymi przyczyniają się do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. Odpowiednie odżywienie roślin jest kluczowe, by móc uzyskać obfite i zdrowe plony. Co więcej, preparat wykazuje działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, wobec tego może przyczynić się do ochrony roślin przed szkodliwym działaniem patogenów.