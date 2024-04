Wioski Świata można zwiedzać indywidualnie od kwietnia do października. W ciągu tygodnia Park otwarty jest w godzinach 9.00 - 16.00, natomiast w weekendy od 12.00 do 19.00. Bilet dla dzieci w wieku 3 - 15 lat kosztuje 15 zł, dla dorosłych 18. Dostępne są także bilety rodzinne w cenie 47 zł dla dwóch dorosłych i maksymalnie trójki dzieci. Dostępna jest też opcja zwiedzania z audioprzewodnikiem oraz w grupach zorganizowanych z przewodnikiem.

Sezon w Ogrodzie Doświadczeń w 2024 roku potrwa od 22 kwietnia do 13 października. Na wizytę w tym miejscu należy zaplanować przynajmniej 2 godziny, choć przy ciekawych świata dzieciach czas ten może się znacznie wydłużyć. Ogród dostępny jest od 9.00 do 17.00 w ciągu tygodnia i od 10.00 do 19.00 w weekendy. Bilet wstępu dla dzieci między 3 a 6 rokiem życia kosztuje 14 zł, ulgowy - 17, a zwykły - 21 zł. Dostępne są także bilety rodzinne w cenie 60 zł dla dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci bądź dla dorosłego i trójki pociech. Dodatkowo płatną atrakcją jest Żyroskop - 7 zł, trzy zjazdy na torze saneczkowym - 7 zł i wstęp do Planetarium - 12 zł.

WOMAI to skrót od angielskich słów “World Of My All Inspirations", co można przetłumaczyć jako "świat wszystkich moich inspiracji". Cenutrum Nauki i Zmysłów stawia sobie za cel pokazywanie świata osób niewidomych i uświadamianie społeczeństwu ich wartości. W WOMAI można skorzystać z jednej z dwóch ścieżek.