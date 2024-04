Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przełom kwietnia i maja będzie idealnym czasem dla fanów wiosennego ocieplenia. Termometry wskażą około 20 st. C, a zza chmur znów coraz częściej wyglądać będzie słońce. To nie potrwa jednak długo. W pierwszej połowie maja znacznie się ochłodzi, a temperatura spadnie do około 15 st. C Pojawi się też więcej opadów deszczu i burz. W drugiej połowie miesiąca termometry nieznacznie podniosą swoje wartości, wskazując maksymalnie do 21 st. C.