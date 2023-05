Łupiny cebuli jako domowy nawóz do pelargonii

Domowy nawóz do pelargonii możesz wykonać, wykorzystując do tego łupiny z cebuli. Wystarczy, że przygotujesz herbatkę dla pelargonii. W tym celu dwie garście łupin cebuli wrzuć do słoika i zalej dwoma litrami wrzącej wody. Pojemnik zakręć i odstaw na jedną dobę w ciemne i chłodne miejsce. Po tym czasie napar z łupin cebuli możesz wykorzystać jako domowy nawóz do pelargonii. Podlewaj nim rośliny raz w tygodniu, a kwiaty na długi czas opanują twój balkon, altanę czy parapet.



Zdjęcie Łupiny z cebuli znane są ze swoich prozdrowotnych właściwości, sprawdzą się też jako nawóz do kwiatów / 123RF/PICSEL

Łupiny z cebuli do pelargonii: Dlaczego to działa?

Dlaczego łupiny z cebuli to dobry, domowy nawóz do pelargonii? Odpowiedź kryje się w składnikach odżywczych, które można znaleźć w obierkach z tego warzywa. Zawierają one dużo fosforu i potasu, a oprócz tego: magnez, miedź, mangan, żelazo, wapń i witaminy C, E oraz witaminy z grupy B. Jednocześnie nie zakwaszają gleby, toteż bezpiecznie mogą być stosowane do większości kwiatów doniczkowych. Fosfor jest natomiast składnikiem, który pobudza rośliny do kwitnięcia i to dlatego łupiny z cebuli sprawdzają się jako domowy nawóz do pelargonii.

Jeśli nie chcesz lub nie masz czasu na domowe sposoby, to możesz sięgnąć po gotowe preparaty. Jaki nawóz do pelargonii wybrać?

Jaki nawóz do pelargonii wybrać?

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem gotowego produktu i nie wiesz jaki nawóz do pelargonii wybrać, żeby pobudzić jej wzrost, kieruj się przede wszystkim składem. Jak już wspomniano, składnikiem odżywczym odpowiedzialnym za kwitnienie jest fosfor, dlatego warto poszukać nawozów w niego bogatych. Z drugiej strony w tym okresie lepiej unikać preparatów zawierających dużo azotu — pobudza on wzrost i rozwój części zielonych rośliny, toteż świetnie sprawdzi się we wcześniejszym okresie, jednak gdy zależy nam na kwiatach, nie powinniśmy podawać zbyt dużo azotu pelargoniom.



