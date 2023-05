Zamiokulkas zamiolistny to kwiat zdecydowanie wyróżniający się swoim wyglądem, a to za sprawą pięknych, długich, sztywnych, ciemnozielonych liści o lśniącej strukturze. Roślina rozkwita powoli, ale naszą cierpliwość wynagrodzi nam swoją niesamowitą prezencją.

Jak wzmocnić kwitnienie zamiokulkasa?

Ponadto zamiokulkas zamiolistny nie jest wymagający pod kątem uprawy, dlatego idealnie nadaje się dla początkujących miłośników kwiatów. Kwiat lepiej radzi sobie w suchym środowisku, dlatego należy uważać, żeby go nie przelać, co może grozić jego więdnięciem. Zamiokulkas zamiolistny powinien być podlewany wodą o temperaturze pokojowej i wyłącznie wtedy, gdy jego podłoże jest całkowicie suche.

Reklama

Istnieje również doskonały sposób, by wspomóc kwitnienie rośliny, dostarczając jej odpowiednich witamin i minerałów, a specjalną odżywkę przygotujesz bez żadnego wysiłku. Potrzebna ci będzie wyłącznie woda po ugotowanym ryżu.

Czytaj także: Oto idealna roślina dla zapominalskich

Zdjęcie Nie wylewaj wody po ugotowanym ryżu. Użyj jej jako nawozu do zamiokulkasa zamiolistego / 123RF/PICSEL

Zamiokulkas zamiolistny - jak zrobić odżywkę z ryżu?

Dlaczego nawóz z ryżu jest wskazany do podlewania rośliny? Otóż ryż jest bogatym źródłem:

fosforu

potasu

magnezu

cynku

witamin z grupy B, które mają niebagatelny wpływ na prawidłowe kwitnienie zamiokulkasa zamiolistego

Dzięki takiej odżywce kwiat szybciej urośnie i nabierze pięknego, zdrowego wyglądu.

Zrobienie odżywki jest niezwykle proste, ale musisz pamiętać o jednej zasadzie - o soli, a w zasadzie o jej braku. Po ugotowaniu ryżu nie wylewaj wody z garnka, lecz odłóż naczynie z zawartością na kilkanaście minut do ostygnięcia.

Zdjęcie Zamiokulkas zamiolistny charakteryzuje się długimi, lśniącymi liśćmi / 123RF/PICSEL

Uwaga - jeśli chcesz użyć wody po ugotowanym ryżu do podlewania rośliny, to absolutnie nie może zawierać ona soli. Kiedy płyn będzie już zimny, podlewaj nim zamiokulkasa zamiolistego w ten sam sposób, gdy podlewasz go wodą. Gotowe!