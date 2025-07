W czasach, gdy nie było marketów pełnych nawozów i oprysków, ogrodnicy musieli radzić sobie tym, co mieli pod ręką. I radzili sobie doskonale. Jednym z ich sekretów było… mleko .

Tak, zwykłe mleko, które dziś wlewamy do kawy albo płatków, dawniej lądowało w konewkach i trafiało prosto pod krzaki pomidorów. Dziś ten sposób wraca do łask - i to z hukiem.