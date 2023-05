Godziny spędzone podczas pielęgnowania ogrodu mogą zniweczyć rośliny, która zazwyczaj szturmem wdzierają się pomiędzy dokładnie wyselekcjonowane przez nas kwiaty i idealnie przyciętą trawę. Mowa rzecz jasna o chwastach, stanowiących dla ogrodników nie lada wyzwanie.

Niektóre chwasty nie tylko negatywnie wpływają na walory estetyczne ogrodu, ale przyczyniają się również do obniżenia plonów roślin uprawnych, stanowią truciznę dla ludzi i zwierząt oraz służą za pokarm dla szkodników, zwiększając ryzyko rozwinięcia się u roślin uprawnych chorób bakteryjnych, grzybowych i wirusowych.

Jak pozbyć się chwastów, stosując wodę po ziemniakach?

Zanim sięgniemy po chemiczne preparaty zwalczające chwasty, warto wypróbować skuteczny, naturalny roztwór, który błyskawicznie przygotujemy w domu. Jednym z niezawodnych sposobów na pozbycie się chwastów jest wykorzystanie wody po ugotowanych ziemniakach.

Zdjęcie Chwasty szpecą ogród i mogą przyczyniać się do obumierania innych roślin / 123RF/PICSEL

Przygotowanie mikstury jest banalne i ogranicza się w zasadzie do odcedzenia ziemniaków z wody, której nie wylewamy zwyczajowo do zlewozmywaka, lecz przelewamy do innego naczynia. Należy pamiętać, że chwasty powinniśmy zalewać wrzącą wodą po ziemniakach, gdyż zwiększy to nasze szanse na pozbycie się chwastów.

Zdjęcie Chwasty stanowią dla ogrodników nie lada wyzwanie / 123RF/PICSEL

Wrząca woda poparzy chwasty, a skrobia zawarta w wodzie zahamuje ich dalszy wzrost. Pamiętajmy jednak, by miksturą nie oblewać innych, rosnących nieopodal roślin. Pamiętaj także, by nie wylewać do ogrodu posolonej wody.



