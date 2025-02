Sansewieria, inaczej wężownica to bardzo efektowna, popularna roślina, należąca do grupy sukulentów. Oznacza to, że posiada ona zdolność do magazynowania w liściach wody i składników odżywczych, więc polecana jest nawet początkującym ogrodnikom. Na świecie istnieje aż kilkadziesiąt gatunków tej rośliny, ale w większości domów spotykamy: