O podlewaniu roślin doniczkowych przypominasz sobie dopiero w momencie, gdy zaczynają usychać? Ten nawyk musi wejść ci w krew, jeśli chcesz cieszyć się przyjemnym widokiem zdrowych kwiatów. Możesz sobie jednak ten proces ułatwić poprzez włożenie do doniczki filtra do kawy .

Zbyt duża ilość wody może im szkodzić tak samo, jak długotrwała susza. Przemoczone korzenie mają utrudniony dostęp do powietrza oraz składników mineralnych, więc zaczynają gnić. Prawdopodobnie nie trzeba dodawać, że bardzo szybko odbija się to na kondycji całej rośliny, która zaczyna opadać, na jej liściach i kwiatach pojawiają się przebarwienia, jest również bardziej podatna na choroby grzybicze i szkodniki. Chłonny, a zarazem półprzepuszczalny filtr do kawy w doniczce zapewni jej drożność - dzięki niemu drobne otwory nie zostaną zablokowane przez nadmiar wilgotnej ziemi.

Zanim zaczniesz pracę w swoim małym domowym ogródku (nawet jeśli obejmuje on tylko jednego kwiatka), pozwól sobie na relaks z filiżanką ulubionej kawy. Następnie przejdź do pielęgnacji roślin doniczkowych, ale pod żadnym pozorem nie wyrzucaj z filtra kawowych fusów!

Nietypowe zastosowanie filtra do kawy w stylu zero waste

Kawa to przykład naturalnego i ekologicznego nawozu do roślin, a jej natychmiastowe przenoszenie do kosza na odpadki jest zwyczajnym marnotrawstwem. Dużą zaletą tego rozwiązania jest nie tylko oszczędność, ale też fakt, że fusy z kawy uwalniają odżywcze substancje stosunkowo wolno, więc roślina dłużej jest odżywiana. Fusy ograniczają także proces wysychania gleby i ją spulchniają. Stosuj je zwłaszcza do roślin kwasolubnych. Będą dłużej i bardziej obficie kwitnąć, a ich liście staną się bardziej błyszczące.