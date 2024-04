Jak usunąć klej po etykiecie na słoiku?

Wiele osób wykorzystuje słoiki np. po ogórkach, które wcześniej kupiono w sklepie, do przyrządzonych w domu przetworów. Chcąc wykorzystać taki słoik na inne przetwory, warto usunąć z niego naklejkę, czyli etykietę i aplikować nową, z informacją, co w danym słoiku się znajduje.

Niestety, problem pojawia się w momencie, gdy pod usuniętą naklejką, widnieje gruba warstwa przylegającego mocno do słoika kleju. Istnieje prosta i szybka metoda na dokładne pozbycie się kleju ze słoika, dzięki czemu posłuży nam do kolejnych przetworów. Jak to zrobić?

Z pomocą przychodzi olejek z drzewa herbacianego lub eukaliptusowy wymieszany z acetonem zawartym w specyfiku przeznaczonym do zmywania lakieru z paznokci. Taką miksturę nanosimy na miejsce z przywierającym klejem i przy użyciu wacika pozbywamy się uporczywego kleju.

Kolejny sposób na niechciany klej na słoikach, to wlanie do słoika gorącej wody, która powinna go rozpuścić do konsystencji pozwalającej na jego łatwe usunięcie. Jeśli jednak klej nie chce schodzić, warto wówczas posmarować takie miejsce odrobiną oleju spożywczego. Po kwadransie słoik myjemy w wodzie z płynem do naczyń, wykorzystując chropowatą stronę gąbki do czyszczenia naczyń.

Jak skutecznie pozbyć się ze słoika zapachu po ogórkach kiszonych?

Jak pozbyć się ze słoika zapachu po ogórkach kiszonych?

Innym, równie częstym problemem podczas ponownego wykorzystania słoika do przetworów, jest wydobywająca się z niego woń. Dzieje się tak najczęściej w przypadku słoików, w których długo leżakowały kiszone ogórki. Jeśli mamy zamiar aplikować do takiego słoika inne produkty, należy zadbać, by słoik nie pachniał wspomnianą kiszonką.

W tym celu należy zrobić rzadką pastę z sody oczyszczonej i octu. Po wymieszaniu tych dwóch składników pastę umieszczamy w słoiku i staramy się rozprowadzić ją dokładnie po ściankach słoika. Słoik z miksturą odstawiamy na dwie, trzy godziny, by pasta stwardniała, tworząc skorupkę.

Słoiki po ogórkach kiszonych z powodzenie wykorzystamy do innych przetworów, ale najpierw należy pozbyć się z nich zapachu po kiszonkach

Natomiast nakrętki do słoika warto wyczyścić wacikiem nasączonym spirytusem salicylowym.

Po tym czasie słoik dokładnie płuczemy wodą i pozostawiamy do wyschnięcia. Gotowe!

