Jak pozbyć się brzydkiego zapachu ze słoików?

Każdy, kto wekuje kiszone ogórki, wie, jak trudno pozbyć się ich zapachu ze słoika. Okazuje się, że jest prosta, domowa i tania metoda na poradzenie sobie z przykrym zapachem, nie tylko po ogórkach. Jak pozbyć się brzydkiego zapachu ze słoików? Należy wymieszać musztardę z wrzącą wodą i wlać gorący roztwór do słoików. Pozostawiamy wodę z musztardą na dobę w naczyniu, a następnie myjemy słoik. Prosta i niedroga metoda, dzięki której możemy po raz kolejny użyć słoików do przetworów.

Podobny efekt uzyskamy jeśli rozetrzemy ziarna gorczycy i zalejemy je wrzątkiem, bo to właśnie ten składnik musztardy pomada skutecznie pozbyć się zapachu ze słoików.



Jak przygotować słoiki na przetwory?

Usuwanie słoików to jedno, ale jeśli chcemy mieć pewność, że nasze przetwory nie zepsują się i przetrwają zimę, należy je wysterylizować w gorącej wodzie. Jak wyparzyć słoiki? Sposób pozbywania się bakterii i drobnoustrojów, które psują wygląd i smak dań jest bardzo prosty - należy poddać słoiki działaniu wysokiej temperatury. W domowych warunkach najłatwiej możemy to zrobić, wkładając szklane pojemniki do garnka i zalewając wodą. Następnie doprowadzamy wodę do wrzenia i gotujemy 15 - 20 minut. Słoików nie należy od razu wyjmować z wody, najlepiej pozostawić je w niej aż do wystygnięcia.

Jest jeszcze jedna odpowiedź na pytanie: jak wyparzyć słoiki? Możemy do tego celu użyć piekarnika. Wystarczy włożyć szklane naczynia do rozgrzanego do temperatury 200 stopni Celsjusza pieca. Słoiki powinny spędzić w nim około 25 minut. Następnie uchylamy drzwiczki piekarnika i pozwalamy szklanym pojemnikom ostygnąć.



