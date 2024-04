Siarka to istotny dla życia pierwiastek. Dzięki niej rośliny są mocne i zdrowe. Siarka ułatwia im wchłanianie azotanów, które są niezbędne dla wzrostu i rozwoju rośliny. Bez siarki i azotu parapet wygląda mizernie. Rośliny są słabe, a ich liściom brakuje zieleni. Siarka jest niezbędnym składnikiem do produkcji białek, które z kolei wpływają na tworzenie chlorofilu. Brak tego pierwiastka oznacza mniej zielonego barwnika. Domowy nawóz do roślin z siarką pomoże też pobudzić je do kwitnienia.