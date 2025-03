Jeśli mamy pewność, że w naszych doniczkach są larwy ziemiórek, można wykorzystać łatwy i bezpieczny patent na wybicie szkodników. Wystarczy zamiast zwykłej wody do podlewania roślin, zastosować mocny napar z rumianku. Trzeba 10 torebek herbaty zaparzyć w 500 ml wrzącej wody, ostudzić i podlewać zainfekowane rośliny przynajmniej raz w tygodniu. Zabieg ten powtarzamy minimum przez miesiąc do momentu, aż w domu nie zanotujemy ani jednej fruwającej ziemiórki.

Jeśli mamy do czynienia z ziemiórkami, to jedna albo dwie metody mogą nie przynieść upragnionego rezultatu. Zanim jednak sięgniemy po chemiczne środki, warto zastosować sposoby naturalne, ponieważ są mniej inwazyjne i nie szkodzą ani dzieciom, ani pupilom. Co można jeszcze zastosować na ziemiórki? Wystarczy pójść do sklepu ogrodniczego i kupić specjalne lepy, które przyciągają dorosłe osobniki i je uruchamiają. Do tego można rozłożyć w pobliżu parapetów lub innych miejsc, gdzie są ziemiórki małe naczynia wypełnione octem jabłkowym połączonym z łyżeczką kurkumy oraz kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń.