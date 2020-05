​Zapomnij o samoopalaczu! Żeby mieć "opaleniznę", wystarczy jeść warzywa i owoce

Zdrowa dieta to największy sprzymierzeniec pięknej skóry. Zawdzięczamy jej nie tylko jej zdrowy wygląd, ale również naturalną "opaleniznę". Jeśli szukamy naturalnych samoopalaczy, warto sięgnąć nie tylko po marchew. Zielone warzywa liściaste również zawierają duże ilości beta-karotenu wpływającego na koloryt skóry.

Zdaniem naukowców ze Szkocji badających związek między nawykami żywieniowymi a kolorem skóry, karnacja może się zmienić w ciągu zaledwie sześciu tygodni. Wystarczy, że zostanie zwiększona porcja spożywanych owoców i warzyw. Z przeprowadzonego przez nich badania wynikało, że przyciemnienie karnacji występowało u tych uczestników testów, którzy jedli od jednej do trzech porcji owoców i warzyw każdego dnia. Odkryto ponadto, że zmiany w karnacji wywoływały owoce i warzywa o wysokich stężeniach beta-karotenu i likopenu. Dlatego do naturalnych samoopalaczy zaliczyć możemy m.in.: marchewki, pomidory, brzoskwinie, słodkie ziemniaki oraz morele. Ale menu dla pięknej skóry zawiera również zielone warzywa.

- Ciemne, liściaste warzywa, takie jak szpinak i jarmuż, zawierają również duże ilości beta-karotenów i są także odpowiedzialne za pigmentację skóry. Dlatego i one powinny być regularnie spożywane - wyjaśnia na łamach "Huffington Post" dermatolog, dr Susan Stuart.

Podkreśla również, że wzbogacenie codziennej diety o dodatkowe porcje warzyw i owoców, spowoduje, że skóra odwdzięczy się nam nie tylko promiennym wyglądem, niczym muśnięta słońcem.

- Wiele z tych owoców i warzyw zawiera również silne przeciwutleniacze, które mogą działać ochronnie na ludzkie komórki i zmniejszać niektóre oznaki starzenia się - dodaje dermatolog.

