Rzecz jasna dobór przypraw do mięsnej marynaty jest istotny i wpływa na smak, ale gdy mowa o konsystencji, powinniśmy wiedzieć, że bardzo duże znaczenie ma tzw. kwaśne środowisko . Innymi słowy, jeśli będziemy marynować mięso w pewnych, bardziej lub mniej kwaśnych składnikach, będzie ono doskonale kruche.

Kwaśna marynata do mięsa. Po które składniki sięgać?

Przygotowanie kwaśnej marynaty do mięsa jest bardzo proste, a niezbędne składniki bez problemu kupimy w niemal każdym sklepie spożywczym. Do zrobienia kwaśnej marynaty do mięsa warto sięgnąć m.in. po jogurt naturalny. Taki składnik świetnie sprawdzi się w przypadku marynowania drobiu. Z powodzeniem możemy użyć również soku z cytryny.