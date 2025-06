Jednym z największych atutów używanych mebli jest ich cena - często można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent w porównaniu do ceny zupełnie nowego wyposażenia. To idealne rozwiązanie dla osób z ograniczonym budżetem, urządzających dom od zera lub chcących odświeżyć wygląd swojej przestrzeni. Na poszukiwania przedmiotów z drugiej ręki często decydują się również osoby wynajmujące mieszkania, które nie chcą inwestować dużych sum na sprzęty, które z czasem mogą okazać się zbędne.

Wiele starszych mebli cechuje się porządnym wykonaniem. Lite drewno, drobiazgowe zdobienia (niejednokrotnie wykonane ręcznie) i solidne konstrukcje bywają dziś trudne do znalezienia w sklepach sieciowych . Co więcej, kupując używany mebel, można zyskać coś unikatowego - przedmiot z duszą i historią.

Kupując z drugiej ręki, dajemy meblom kolejne życie i ograniczamy ilość odpadów trafiających na wysypiska. To bardziej ekologiczne podejście, które zmniejsza popyt na nowe surowce i produkcję przemysłową . W grę wchodzi nie tylko oszczędność materiałów potrzebnych do wytworzenia akcesoriów, ale też pakowania czy transportu.

Ponadto dla osób z bakcylem majsterkowicza używane meble to świetna okazja do ich odświeżenia wedle władnych upodobań. Nawet przedmiot w kiepskim stanie może po odpowiedniej renowacji zachwycać na nowo.

Mebel może dobrze wyglądać na zdjęciach, a w rzeczywistości mieć poważne ubytki . Obluzowane zawiasy to tylko czubek góry lodowej, który stosunkowo łatwo naprawić. Dużo gorsze okazują się głębokie zarysowania albo trudne do usunięcia zapachy. Przed zakupem warto dokładnie obejrzeć komodę, tapczan czy kredens.

W każdej okazji kryje się pewne ryzyko. Zanim wniesiesz mebel z drugiej ręki do swojego lokum, dokładnie go obejrzyj - nawet z pozoru zadbany sprzęt może skrywać niepożądane niespodzianki, których koszt usunięcia może być wyższy niż nowy mebel .

Główny Inspektorat Sanitarny od dłuższego czasu zaznacza, że zakup używanych mebli to z jednej strony tani i ekologiczny sposób na przearanżowanie mieszkania, ale bywa też drogą do zaproszenia niechcianych gości do domu.