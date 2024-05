Juka karolińska, zwana również juką ogrodową albo kręplą, to roślina pochodzą z Ameryki Południowej. Jej znakiem rozpoznawczy są spore rozety długich liści o średnicy ok. 70 cm. Ale nie tylko one sprawiają, że juki są atrakcyjne. Latem z kolei tworzą wysoką, 1,5-metrową łodygę, szczelnie pokrytą kremowymi, kielichowatymi kwiatami. Wiadomo już, że walory dekoracyjne juki karolińskiej są bardzo widoczne, ale warto wiedzieć, że nie jest bardzo wymagająca, a do tego odporna zarówno na suszę, jak i mróz. Gdzie sadzić jukę karolińską? Można śmiało powiedzieć, że to roślina do zadań specjalnych, ponieważ rośnie w nasłonecznionych i suchych miejscach, gdzie inne okazy mogą sobie nie poradzić.