​Zaskakujące korzyści wynikające z posiadania w domu kwiatów

Obok bochenków chleba bananowego i zakwasów jest jeszcze jedna rzecz, do której przywiązaliśmy się mocno w ostatnich miesiącach: Nasze rośliny.

Zdjęcie Rośliny domowe zwiększają poziom komfortu w pomieszczeniach i zmniejszają ryzyko zachorowań. /123RF/PICSEL

Rośliny ozdabiające domową przestrzeń to jeden z czołowych trendów w dekoracji domów. Na Instagramie ten hasztag został wykorzystany ponad 4,6 mln razy. Jednak, jak wskazują specjaliści, w dobie pandemii rośliny przestały pełnić jedynie dekoracyjną rolę. Stały się sposobem na to, by zyskać poczucie kontroli. Przynajmniej nad kwiatami.

Aktywistka zero waste, Lauren Singer wyjaśnia, że rośliny dają nam poczucie mocy sprawczej, coś, czego wielu ludzi desperacko pragnie, gdy świat pozostaje poza kontrolą. Opieka nad roślinami pozwala choć na chwilę poczuć kontrolę nad naszym otoczeniem.

- Nasze rośliny doniczkowe to mikrokosmos zmian zachodzących w czasie. To piękne świadectwo upływającego czasu, możemy obserwować, jak wzrastają, zmieniają się - wskazuje Singer.

- Posiadanie roślin, o które trzeba dbać, uczy mnie skupiania się na swoim otoczeniu i bycia obecnym, ponieważ są całkowicie ode mnie zależne. Regularna praktyka pielęgnacji roślin, zwłaszcza podlewania, może również wzmocnić poranny rytuał - coś, czego wiele osób pragnie teraz bardziej - dodaje. Singer wskazuje również, że praktyka dbania o rośliny może na swój niewielki sposób stworzyć cel.

Jeśli wciąż zastanawiamy się, czy warto włączyć ten rytuał do codziennej praktyki, wyjaśniamy dlaczego domowa uprawa roślin to coś więcej niż jedynie upiększanie naszego otoczenia. Według artykułu opublikowanego w "Water, Air and Soil Pollution" większość mieszkańców miast spędza czas w pomieszczeniach, gdzie zanieczyszczenie powietrza może być kilkakrotnie większe niż na zewnątrz.

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach może prowadzić do zespołu chorego budynku, który obejmuje takie objawy, jak ból głowy, zawroty głowy, utrata koncentracji i podrażnienie gardła. Naukowcy zidentyfikowali ponad 300 toksyn w powietrzu w pomieszczeniach zwanych lotnymi związkami organicznymi, które rośliny domowe pomagają usunąć.

Rośliny domowe zwiększają poziom komfortu w pomieszczeniach i zmniejszają ryzyko zachorowań. Na przykład badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym w Waszyngtonie wykazało, że rośliny zmniejszają ilość kurzu w pomieszczeniach nawet o 20 procent. Zieleń pomaga też zmniejszyć ryzyko podrażnienia dróg oddechowych, kataru i swędzenia oczu.

Badania wykazały również związek między roślinami domowymi a zdrowiem psychicznym. Na przykład badanie z 2009 roku udowodniło, że pacjenci przebywający w salach szpitalnych z roślinami i kwiatami mieli niższe ciśnienie krwi, większą tolerancję na ból, mniejszy niepokój i mniejsze zmęczenie niż pacjenci przebywający w pomieszczeniach bez roślin. Badanie to potwierdza terapeutyczną wartość roślin.

Ludzie czują się szczęśliwsi i bardziej optymistyczni w otoczeniu, w którym jest dużo roślin i przyrody. Kwiaty budzą również pozytywne emocje. Patrzenie na rośliny i kwiaty, zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz, to spokojna czynność wolna od zmartwień i konfliktów. Zachęca do życia w chwili obecnej i angażuje zmysły.

Rozważmy jeszcze badanie opublikowane w "Journal of Physiological Anthropology". W tym eksperymencie jedna grupa uczestników pracowała nad zadaniami komputerowymi, podczas gdy inna grupa przesadzała rośliny domowe. Po wykonaniu zadań grupy zmieniły się. Naukowcy stwierdzili, że badani czuli się bardziej komfortowo i byli bardziej odprężeni po przesadzaniu roślin niż po wykonaniu zadania komputerowego. Badanie wykazało, że osoby mogą zmniejszać stres psychiczny i psychologiczny poprzez interakcję z roślinami.