Skórka kiwi - niedoceniane źródło zdrowia

Większość z nas, sięgając po kiwi, automatycznie pozbywa się jego brązowej, meszkowatej skórki, traktując ją jako niejadalną. Tymczasem okazuje się, że to właśnie w niej skrywa się prawdziwe bogactwo składników odżywczych. Spożywanie kiwi wraz ze skórką może znacząco zwiększyć jego wartość odżywczą. Okazuje się, że skórka zawiera znacznie więcej błonnika niż soczysty miąższ. Dzięki temu wspiera pracę układu pokarmowego, zapewnia uczucie sytości na dłużej i pomaga regulować poziom cukru we krwi. Co więcej, jedząc kiwi w całości, dostarczamy organizmowi większą dawkę witaminy E i kwasu foliowego.

To nie wszystko. Skórka kiwi jest również skarbnicą witaminy C i antyoksydantów, które chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, wspomagają odporność i mogą opóźniać procesy starzenia.

Jak smakuje kiwi ze skórką? Przełamujemy bariery

Głównym powodem, dla którego unikamy jedzenia skórki kiwi, jest jej charakterystyczna, "włochata" tekstura. Jednak i na to znajdzie się sposób. Przede wszystkim, owoc należy dokładnie umyć pod bieżącą wodą, a nawet wyszorować miękką szczoteczką, by pozbyć się zanieczyszczeń i części meszku. Niektórzy polecają sparzenie kiwi wrzątkiem, co sprawia, że skórka staje się delikatniejsza.

Dobrym pomysłem jest krojenie owocu w cienkie plasterki - wówczas skórka jest mniej wyczuwalna. Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jedzeniem kiwi w całości, idealne będą odmiany o gładszej i cieńszej skórce, takie jak popularne kiwi "gold".

Jak jeść kiwi ze skórką? 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Czy każdy może jeść kiwi ze skórką?

Mimo licznych korzyści, jedzenie kiwi ze skórką nie jest wskazane dla wszystkich. Osoby z wrażliwym układem pokarmowym lub zdiagnozowanymi problemami trawiennymi powinny zachować ostrożność, ponieważ duża ilość błonnika może wywołać dyskomfort.

Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby z alergią na kiwi, ponieważ skórka owocu może zawierać większe stężenie potencjalnych alergenów. Ponadto, ze względu na zawartość szczawianów wapnia, osoby z chorobami nerek lub skłonnością do tworzenia się kamieni nerkowych powinny unikać spożywania skórki.

Jeść czy nie jeść?

Decyzja o włączeniu do diety kiwi ze skórką to kwestia indywidualnych preferencji i stanu zdrowia. Niewątpliwie jest to prosty sposób na dostarczenie organizmowi dodatkowej porcji błonnika, witamin i przeciwutleniaczy. Kluczem jest jednak odpowiednie przygotowanie owocu i wsłuchanie się w potrzeby własnego organizmu. Jeśli nie masz przeciwwskazań zdrowotnych, może warto, idąc za przykładem Jenny Ortegi, dać szansę tej niekonwencjonalnej przekąsce?

Najpiękniejszy dom z PRL na sprzedaż. Można go kupić za gigantyczną kwotę Aleksandra Suława INTERIA.PL