Dlaczego warto stosować ocet w codziennych porządkach?

Ocet to produkt, który zdecydowanie powinien na stałe zagościć w każdym domu. Warto mieć go zawsze pod ręką, ponieważ doskonale sprawdza się podczas większych porządków, ale także na co dzień - do przecierania różnych powierzchni. Ocet spirytusowy ma wiele zalet:

Jest to produkt naturalny i ekologiczny, a jednocześnie tani

Działa bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i dezynfekująco

Usuwa tłuszcz, pleśń, kamień, odświeża odpływy, dodawany do prania zmiękcza tkaniny

Pomaga pozbyć się uciążliwych owadów - np. muszek owocówek

Ocet - pogromca brzydkich zapachów

Nie każdy wie, ale ocet może również pełnić funkcję naturalnego neutralizatora nieprzyjemnych zapachów pochodzących z różnych źródeł. Radzi sobie ze smrodem spalenizny, nieświeżego jedzenia, pleśni, wilgoci itp. Wystarczy zaopatrzyć się w butelkę octu, który kosztuje grosze, aby przygotować domowy, zupełnie naturalny pochłaniacz brzydkich zapachów, a jednocześnie odświeżacz powietrza.

Jak zrobić domowy odświeżacz powietrza na bazie octu?

Aby przygotować octowy środek na nieprzyjemne zapachy, wystarczy do miski przelać niewielką ilość białego octu i wodę w proporcji 1:1 - np. pół szklanki octu i pół szklanki wody. Miksturę pozostawić należy w miejscu, gdzie powstała przykra woń. Ocet po niedługim czasie usunie smród z pomieszczenia.

Dodając kilka kropelek olejku zapachowego do octu, uzyskamy naturalny odświeżacz powietrza Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Jeśli chcesz natomiast wykonać domowy odświeżacz powietrza, do octu w miseczce dodaj kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Banalny, a zarazem skuteczny, naturalny i zupełnie bezpieczny dla domowników środek zapachowy do wnętrz gotowy.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-Czarnoczyńska INTERIA.PL