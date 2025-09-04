Obieraczka do warzyw - hit za grosze

Obieraczka do warzyw pozwala w błyskawiczny sposób obrać warzywa i owoce, bez konieczności odkrajania zbyt dużej ilości miąższu. Ten ułatwiający codzienne pichcenie przedmiot został wynaleziona przez Alfreda Neweczera - szwajcarskiego wynalazcę pochodzenia węgierskiego, w 1947 roku. Stworzył on wówczas obieraczkę Rex, która zyskała miano ikony kuchennych narzędzi. Miała ona przede wszystkim ułatwić codzienne prace w kuchni i zaoszczędzić czas.

W jaki sposób działa obieraczka do warzyw?

Klasyczna obieraczka do warzyw posiada uchwyt oraz osadzone na nim dwa ruchome nożyki. To właśnie możliwość ich delikatnego obrotu sprawia, że obieranie warzyw czy owoców staje się zdecydowanie dokładniejsze i szybsze. Najbardziej optymalny sposób jej używania polega na wykonywaniu ruchów w obie strony - wówczas obieranie może być nawet dwa razy szybsze.

Końcówka metalowej obieraczki do warzyw służy do usuwania "oczek" z warzyw

Ukryta funkcja obieraczki do warzyw. Będziesz zaskoczony

Wiele osób nie wyobraża sobie codziennego gotowania bez tego małego, niepozornego narzędzia. Okazuje się, że poza pozbywaniem się skórki, ma ono jeszcze jedną funkcję, o której mało kto wie. Aby przekonać się, w czym jeszcze może pomóc obieraczka, zwróć uwagę na mały, wystający, metalowy element przy ostrzu. Czy wiesz, do czego służy?

Na pierwszy rzut oka może wydawać się niepotrzebnym dodatkiem, jednak został tam umieszczony celowo. Jego głównym zadaniem jest usuwanie "oczek" - szczególnie z ziemniaków, a także uszkodzeń skórki warzyw. Wystarczy lekko wbić go w warzywo, obrócić i wyjąć niechciany fragment. Wówczas pozbywamy się tylko niewielkiej części ziemniaka, bez konieczności wyrzucania połowy do kosza.

Obieraczka również do cytrusów?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że zwykła obieraczka do ziemniaków pomoże również pozbyć się grubej skórki z cytrusów - pomarańczy, mandarynek czy cytryn. W tym celu użyj małego elementu do nacinania - wbij go w skórkę i przeciągnij wzdłuż owocu. Następnie wystarczy, że zdejmiesz skórkę palcami, co okaże się dużo szybsze i prostsze.

