Czy można ładować baterię całą noc?

Nowoczesne smartfony są wyposażone w baterie litowo-jonowe. Rzeczone ogniwa charakteryzują się określoną żywotnością, która może spadać znacznie szybciej wskutek niewłaściwego użytkowania.

Jednym z najczęściej przytaczanych przykładów zachowań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia kondycji baterii w smartfonie, jest całonocne ładowanie urządzenia. Zdawać by się mogło, że jest to mit - wszak współczesne telefony zawierają oprogramowanie, które zabezpiecza ogniwa przed przeładowaniem. Problem jednak leży gdzie indziej.

Dlaczego nie powinno się ładować telefonu nocą?

Gdy urządzenie podłączone do zasilania zostanie naładowane do 100 proc., telefon nadal pozostaje w trybie czuwania. Wówczas, gdy poziom naładowania spada, ładowarka znowu zaczyna zasilać baterię i tak w kółko. Proces ten powoduje wydzielanie się ciepła, które nie służy ogniwom i przyczynia się do spadku ich żywotności. Degradacja baterii może się nasilić, gdy trzymamy podłączone do ładowarki urządzenie pod poduszką lub obok kaloryfera.

Najlepiej utrzymywać stan baterii w zakresie od 20 do 90 proc. 123RF/PICSEL

Jak ładować smartfona? Tych 3 błędów się wystrzegaj

Ładowanie telefonu komórkowego nie jest zbyt skomplikowaną czynnością. Warto jednak zdawać sobie sprawę z typowych błędów, które mogą przyczynić się do zmniejszania żywotności baterii. O ładowaniu urządzenia w nocy już wspomnieliśmy. Oprócz tego należy się wystrzegać:

ładowania telefonu w ciepłych miejscach (obok kaloryferów, grzejników, pod poduszką czy na nagrzanym przez słońce parapecie) - podwyższona temperatura może uszkodzić baterię;

ładowania telefonu w mroźnych miejscach - niskie temperatury również nie sprzyjają żywotności ogniw;

ładowania telefonu niskiej jakości ładowarką - do tego celu najlepiej używać dedykowanych urządzeń pochodzących od renomowanych producentów.

Pozostaje jeszcze kwestia tego, czy telefon należy ładować do 100 proc.? Okazuje się, że lepiej tego nie robić, ponieważ to również wpływa negatywnie na kondycję ogniw. Najlepiej utrzymywać stan baterii w zakresie od 20 do 90 proc. Unikać należy również rozładowywania telefonu do 0%. Skrajne wyczerpywanie sprzętu może spowodować znaczny spadek pojemności baterii.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 144: Renata Gabryjelska INTERIA.PL