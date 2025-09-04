Co przyniesie piątek, 5 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która zbudowała prywatny, mały świat, dbając o najdrobniejszy szczegół. Jest ona otwarta na znajomości, ale też nie lubi zmieniać swoich przyzwyczajeń. Może mieć problemy z dzieleniem się przestrzenią. Trzeba będzie pokazać, że jej nie zagrażasz. W finansach możesz zarobić, dogadzając czyimś zachciankom.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która najlepiej sprawdza się w ekstremalnych warunkach. Gdy wszystko wokół pali się i wali, człowiek ten pozostaje oazą spokoju, działa błyskawicznie i bez zarzutu, zawsze podaje pomocną dłoń. Za to gdy jest spokój - kompletnie się gubi! W finansach możesz zarobić, przewidując zagrożenia, dostarczając ochronę.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych prawdziwe może się okazać przysłowie, że im dalej w las, tym ciemniej. Dobrze będzie zapytać o opinię kogoś, kto przygląda się twoim dylematom z odległości. Może on zobaczyć coś, czego ty - będąc w oku cyklonu - nawet nie bierzesz pod uwagę. W finansach możliwe będzie wyjście z cienia, rozpoczęcie kluczowej fazy projektu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych możesz zajrzeć pod powierzchnię, odkryć czyjś sekret. W kontaktach międzyludzkich pierwsze wrażenie nie zawsze jest prawdziwe. Przywdziewamy maski, ukrywamy swoje lęki, żale, ale i… nadzieje. Zwróć się ku osobom, które nie wstydzą się być wrażliwe. W finansach możesz zarobić, pomagając komuś uzewnętrznić jego przemyślenia.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Świat

W życiu osobistym nie czekaj ze świętowaniem drobnych sukcesów. Liczy się tu i teraz. Powiedz komuś, że podoba Ci się jego strój, dostrzeż, gdy Druga Strona zrobi coś dobrego, wymień kilka rzeczy, które sprawiły Ci dziś przyjemność lub na które niecierpliwie czekasz. W finansach możesz dostać dobrą ofertę dzięki przyjaznemu charakterowi i korzystnym opiniom innych.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 8 Mieczy

W życiu prywatnym możesz teraz nie mieć dobrego rozeznania w sytuacji. Słowa i reakcje zdają się zagmatwane. Ktoś twierdzi, że czegoś by chciał, ale nie robi nic w tym kierunku. Z kolei inna osoba może wysyłać sprzeczne sygnały. Nie da się teraz podjąć żadnej długoterminowej decyzji, więc nie rób tego. Przeczekaj. W finansach aktywnie szukaj wsparcia.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych może przewijać się teraz nostalgia. Ktoś jest opętany przeszłością, ale biegu rzeki nie da się przecież zawrócić. Nowe doświadczenia powinny dawać siłę i pozwalać spojrzeć na dawne sprawy z dystansu. Fakt, że jesteście już innymi ludźmi, wcale nie musi zasmucać. W finansach możliwa będzie reaktywacja starego projektu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych nie nakładaj sobie ani drugiej stronie przesadnych ograniczeń. Nie unikaj spotkań z dalszymi znajomymi, nie znikaj bliskim z "radaru". Gdy poznajemy kogoś nowego, zdarza nam się odsunąć na bok dotychczasowe znajomości. Ale one są potrzebne, by zasięgnąć opinii. W finansach możesz funkcjonować z kimś na zasadzie moje - twoje.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych możesz przekonać się, że ciężka praca i skupienie na własnych sprawach są bardzo opłacalne. Trzymaj się z dala od koterii oraz plotkarskich środowisk. Nie oceniaj, ale też nie bierz udziału w moralnie wątpliwych przedsięwzięciach. Dla tych, którzy cenią uczciwość oraz bezstronność, staniesz się oazą spokoju. W finansach możliwa praca "na swoim".

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych najlepiej sprawdzą się teraz przedsięwzięcia na łonie natury. Zaproponuj wspólną wycieczkę do lasu, odwiedziny w hodowli zwierząt albo… pielenie ogródka. Tak jak o każdej porze roku kwitną jakieś rośliny, również miłość może odrodzić się w najmniej spodziewanym momencie. W finansach przemyśl pracę ze zwierzętami lub roślinami.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 3 Denarów

W życiu prywatnym mogą pojawić się pragnienia wyznaczenia istotnego terminu, ustanowienia celu. Nie wszyscy będą mieli ochotę żyć z dnia na dzień, bez żadnej refleksji nad jutrem. Bliscy mogą rozpytywać, co zamierzasz zrobić w najbliższym czasie, jakie widzisz wyjście z sytuacji. W finansach możesz dołączyć do zespołu, w którym tworzony będzie konkretny projekt.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Rydwan

W życiu osobistym potrzebna ci będzie teraz determinacja i gotowość, by samotnie osiągać cel. Otoczenie może nie poznać się na twoim pomyśle, widzieć dla ciebie inną przyszłość. Jeśli chcesz, by traktowano cię poważnie, miej szacunek dla własnych słów i postanowień. W finansach możesz zyskać większą niezależność, pozbyć się długu lub wspólnika.

