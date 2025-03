Kiedy zacząć nawozić hortensje w ogrodzie?

Termin rozpoczęcia nawożenia hortensji nie jest sztywny. Co prawda, kalendarz ogrodników mówi jasno, że musi być to wczesna wiosna, ale trzeba dostosować się do warunków pogodowych. Wiele osób poleca, aby pierwsze nawożenie odbyło się na początku marca, ale czasami trzeba je przesunąć do przełomu marca i kwietnia. Jeśli i te wskazówki są dla nas mało precyzyjne, to trzeba wybrać taki dzień, kiedy jesteśmy już pewni, że ziemia się rozmroziła i nie grożą nam już powroty srogiej zimy (nie licząc okresowych przymrozków).

Jak często nawozić hortensje?

Hortensje ogrodowe, ale też bukietowe czy pnące nie mogą być nawożone okazjonalnie. Jeśli już zaczęliśmy zasilać je wczesną wiosną, zabieg trzeba powtarzać co najmniej raz w miesiącu. Dlaczego? Wszystko przez fakt, że krzewy intensywnie kwitną, a to sprawia, że pobierają mnóstwo minerałów z gleby, ponieważ muszą mieć siłę na rozrost. Oczywiście, nawożenie hortensji nie może odbywać się przez cały rok, ale zaprzestajemy działania jesienią. Wszystko po to, aby nie pobudzać niepotrzebnie krzewu i przygotować go na przejście w stan hibernacji.

Jakie nawozy do hortensji?

Hortensje jak z obrazka? Pamiętaj o nawożeniu 123RF/PICSEL

Nawozy do hortensji są łatwo dostępne w sklepach i można je bez problemu kupić. Oczywiście, warto stosować gotowe mieszanki, ale wtedy trzeba ściśle trzymać się zaleceń producenta. Jeśli zaś nie mamy przeznaczonych do tych krzewów preparatów, można sięgnąć po te wieloskładnikowe. Trzeba jednak pamiętać, że w zależności od pory roku, hortensje wymagają innych pierwiastków, które są niezbędne dla rozwoju rośliny. Wiosną, kiedy krzewy intensywnie rosną, potrzebują sporej dawki azotu. Latem i jesienią bardziej przydatne będą fosfor i potas, które nie tylko wzmocnią kwitnienie, ale także przygotują hortensje do lepszego zimowania.

Jedyne, na co trzeba uważać, to obecność wapnia. Z racji tego, że wszystkie hortensje są kwasolubne, muszą mieć zdecydowanie mniej tego pierwiastka, dlatego podajemy go w minimalnej ilości.

Domowe nawozy do hortensji

Jak pobudzić hortensje do kwitnienia? Nawozy są kluczowe 123RF/PICSEL

Chcemy mieć hortensje jak z obrazka? Nie zawsze musimy sięgać po sklepowe nawozy, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z domowych preparatów. Co jest idealne dla naszych hortensji w ogrodzie? Najlepiej, aby skorzystać z obornika albo kompostu. Nie zapominajmy o nawozach z kawy lub herbaty (100 ml naparu na każdy litr wody). Późną wiosną oraz latem można zrobić również inne, domowe nawozy dla hortensji. Chodzi o gnojówkę z pokrzyw albo opadłych liści. W obu przypadkach trzeba pilnować jednej rzeczy: zarówno pokrzywy, jak i liście, nie mogą mieć zmian chorobowych.

Jak zrobić gnojówkę do hortensji? To bardzo łatwe: wystarczy kilogram surowca zalać 10 litrami wody i odstawić na kilka dni, ale codziennie trzeba naszą miksturę mieszać.

Nie wyrzucaj skórek bananów. Dzięki nim rośliny łatwiej zniosą mrozy lub suszę Interia.tv