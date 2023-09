Spis treści: 01 Berberys: Poznajmy go

02 "Polska cytryna": Oto owoc berberysu

03 Owoce berberysu mają długą historię

04 Bogactwo antyoksydantów: Oto tajna broń owoców berebrysu

05 Owoce berberysu: Trzeba na nie uważać!

Berberys: Poznajmy go

Berberys jest krzewem, który zachwyca o każdej porze roku. Wszystko ze względu na swój atrakcyjny pokrój, ulistnienie oraz bardzo łatwą uprawę. Dlaczego jest taki popularny? Może tchnąć życie do ogrodu i świetnie sprawdza się jako soliter, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby z berberysu stworzyć żywopłot. Niepozorny krzew wykorzystywany jest na różnoraki sposób: jego drewno to cenny materiał budowlany, a także ciekawy surowiec do produkcji mebli. Największe zasługi ma jednak w ziołolecznictwie, ponieważ wykorzystuje się jego liście, korę oraz owoce berberysu.

Owoce berberysu i jego właściwości były już znane od setek lat. Ze względu na zawartość substancji odżywczych oraz smak nazywane są "polską cytryną", ale wyglądem wcale nie przypominają znanego nad Wisłą egzotycznego owocu.

"Polska cytryna": Oto owoc berberysu

Owoce berberysu są niepozorne i raczej nie wzbudzają większego zainteresowania, choć są całkowicie jadalne. Na krzewach pojawiają się jeszcze latem: wtedy spomiędzy liści zauważalne są małe, czerwone oraz podłużne owoce, które zebrane są w grona. One właśnie utrzymują się na krzewie nawet do zimy, jednak zbiera się je we wrześniu, zanim w pełni dojrzeją. Kiedy są najlepsze? Owoce berberysu muszą mieć żywo czerwoną barwę: to znak rozpoznawczy, że można skorzystać z ich właściwości zdrowotnych.

Jak smakują owoce berberysu? Mimo że zawierają sporo cukrów, to są kwaśne i cierpkie, stąd szybko przylgnął do nich przydomek "polskiej cytryny". Oczywiście, można spotkać się z innymi nazwami, ponieważ roślina jest znana także jako: kwaśnica pospolita albo kwaśniec. Owoce berberysu swoje porównanie do egzotycznego owocu zawdzięczają także witaminie C, której dawka jest bardzo duża nawet wtedy, gdy zostaną poddane obróbce cieplnej. Owoce berberysu nie są nasmaczniejsze na surowo, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować z nich przetwory lub zjadać jako przekąskę w postaci suszonej.

Owoce berberysu mają długą historię

Właściwości owoców berberysu znane były już w średniowieczu, przede wszystkim za sprawą św. Hildegardy. Już wtedy zauważono, że wspomagają leczenie szkorbutu, malarii oraz żółtaczki, ale obecnie wiadomo, że ich zastosowania są o wiele większe.

Co można znaleźć w owocach berberysu? Wiadomo już, że to ogromne źródło witaminy C: to właśnie ona pobudza odporność organizmu, więc jest niezastąpiona w sezonie grupowym. Warto wspomnieć, że suplementowanie owoców berberysu i dostarczanie organizmowi kwasu askorbinowego, uszczelnia naczynia krwionośne, co jest pomocne w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Substancja ta również zapobiega krwawieniom z dziąseł, ale wspomaga również syntezę kolagenu, co przekłada się na lepszą kondycją skóry.

Bogactwo antyoksydantów: Oto tajna broń owoców berebrysu

Oprócz witaminy C w owocach berberysu znajdziemy również antyoksydanty. Do nich zaliczane są polifenole, które odpowiadają za intensywny kolor owoców berberysu, ale nie tylko. Antyoksydanty, zwane również przeciwutleniaczami, odpowiadają za przedwczesne starzenie się komórek organizmu, a także niwelują wolne rodniki, które sprzyjają powstawaniu chorób cywilizacyjnych. Warto wspomnieć, że ich spożywanie sprzyja lepszej kondycji skóry, m.in.mogą zredukować trądzik, ale także mogą ją chronić przed promieniowaniem UV.

Owoce berberysu mogą poprawić funkcjonowanie układu pokarmowego: wspierać pracę wątroby, oczyszczać ją, pobudzać narząd do produkcji żółci, ale także przyspieszyć procesy odchudzania. To zasługa m.in. obecnych w nim pektyn, które zaliczane są do błonnika pokarmowego. Dlatego jeśli zależy nam na utrzymaniu szczupłej sylwetki, to owoce berberysu mogą zostać włączone do menu.

Owoce berberysu: Trzeba na nie uważać!

Choć wydaje się, że owoce berberysu i jego właściwości są bardzo korzystne dla zdrowia, to nie powinny być spożywane bezkarnie. Przede wszystkim nie mogą być zjadane przez dłuższy czas, ponieważ zawierają berberynę - substancję o działaniu leczniczym, ale może w nadmiarze powodować zatrucia pokarmowe. Przypuszcza się, że zawarta w owocach berberysu berberyna może odkładać się w wątrobie i mięśniu sercowym.

Owoców berberysu nie mogą spożywać ponadto kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.