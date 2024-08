Bogactwo błonnika to nie wszystko. Co jeszcze zawiera komosa ryżowa?

Wśród wegan i osób stosujących dietę bezglutenową komosa ryżowa cieszy się dużym uznaniem. Specjaliści podpowiadają tymczasem, by sięgali po nią nie tylko ci z nas, którzy z różnych względów obarczeni są dietetycznymi ograniczeniami. Komosa ryżowa to wszak produkt wyróżniający się zawartością wielu cennych składników, który - nie bez powodu - zaliczany jest do tzw. "superżywnośći".