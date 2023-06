Ziarenka z kuchni jako nawóz. Zamiokulkas wypuści młode, soczyście zielone liście

Zamiokulkas to niewymagająca w uprawie roślina, ale nawet on od czasu do czasu potrzebuje nawożenia. Dzięki temu będzie wypuszczał nowe, soczyście zielone liście. Nawóz do zamiokulkasa możesz wykonać w domu, potrzebujesz do tego tylko jednego produktu spożywczego z kuchni.

Zdjęcie Domowy nawóz do zamiokulkasa sprawi, że roślina wypuści młode, soczyście zielone liście / 123RF/PICSEL