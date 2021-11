Kiedy kupić kurtkę zimową?

Wiele kobiet śledzi trendy i chce w danym sezonie nosić najmodniejsze okrycia wierzchnie. Obecnie królują m.in. pikowane kurtki i puchate płaszcze. Bardzo często pojawia się pytanie, kiedy najlepiej kupić kurtkę zimową.



Zdjęcie Na przełomie lutego i marca można liczyć na zimowe wyprzedaże / 123RF/PICSEL

Niektórzy zdecydowanie wolą robić zakupy, wiedząc, że mają z czego wybierać. Jeśli chodzi o zakup kurtki zimowej w takim przypadku, to najlepiej wybrać się do sklepów, kiedy następuje zmiana kolekcji jesiennej na zimową. Zatem najlepszymi miesiącami na znalezienie upragnionej zimowej kurtki jest październik i listopad.



Jeśli jednak wolimy robić zakupy na promocjach i szukać okrycia za niższą cenę, to na przełomie lutego i marca można liczyć na zimowe wyprzedaże i obniżkę cen zimowych kurtek. To czas, kiedy do sklepów wchodzi już wiosenna kolekcja. Wybór jest znacznie mniejszy, ale za to ceny mogą być niższe nawet o 70%.

