Skuteczne zioła na odchudzanie. Spalają tłuszcz i oczyszczają!

Zioła, ziołowe herbatki i napary to jedna z najpopularniejszych, naturalnych metod odchudzających. Niektóre pomagają spalać tłuszcz, inne działają moczopędnie, jeszcze inne przeczyszczająco. Warto jednak pamiętać, że zioła to dodatek do właściwie zbilansowanej diety i aktywności fizycznej - tylko wtedy działają naprawdę skutecznie.



Przed zastosowaniem konkretnych ziół warto skonsultować się z lekarzem i dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Nie każdy bowiem może stosować zioła i czasem nawet tak naturalne leki mogą zaszkodzić.



Czytaj również: Ziarna orkiszu obniżają cholesterol

Reklama

Zioła dla trenujących

Osoby aktywne, spędzające sporo czasu na siłowni lub zajęciach fitness mogą wspomóc proces spalania kalorii, przyjmując zioła przyspieszające przemianę materii. Dodatkowo wspomagają one detoksykację organizmu oraz procesy trawienne. Do najpopularniejszych i najskuteczniejszych ziół o takich właściwościach należą:

Mięta pieprzowa - może kojarzyć nam się z lekiem podawanym w przypadku problemów trawiennych i słusznie, bo ma ona zbawienny wpływ na cały układ. Wspomaga produkcję kwasu żółądkowego, reguluje pracę jelit i skutecznie powstrzymuje od... podjadania!





- może kojarzyć nam się z lekiem podawanym w przypadku problemów trawiennych i słusznie, bo ma ona zbawienny wpływ na cały układ. Wspomaga produkcję kwasu żółądkowego, Skrzyp polny - choć znany jest głównie z pozytywnego wpływu na stan włosów, skóry i paznokci, to może on nam także pomóc w walce z nadwagą. Skrzyp polny reguluje usuwanie wody z organizmu , oczyszcza z toksyn, a nawet walczy z upartym cellulitem.





- choć znany jest głównie z pozytywnego wpływu na stan włosów, skóry i paznokci, to może on nam także pomóc w walce z nadwagą. , oczyszcza z toksyn, a nawet walczy z upartym cellulitem. Mniszek lekarski - ma mnóstwo zalet, a jedną z nich jest także działanie odchudzające. Mniszek ogranicza wchłanianie tłuszczów, reguluje proces przemiany materii, zwalcza opuchliznę, wynikającą z gromadzenia się wody w organizmie i w w efekcie zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej.





- ma mnóstwo zalet, a jedną z nich jest także Mniszek ogranicza wchłanianie tłuszczów, reguluje proces przemiany materii, zwalcza opuchliznę, wynikającą z gromadzenia się wody w organizmie i w w efekcie zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Bratek - ma mocne działanie odtruwające i oczyszczające, poprawia przemianę materii i skutecznie ogranicza chęć podjadania.

Zioła działające moczopędnie

Tak wykorzystasz uszkodzone rajstopy! Nie wyrzucaj ich

Trzy sposoby na opuchnięte powieki. Domowe i niezawodne

Rukiew wodna: właściwości i zastosowanie rzeżuchy wodnej

Jak usunąć podkład z ubrań? Ten trik jest genialny! Za dodatkowe kilogramy odpowiada często nadmiar wody w organizmie. Stoi za tym zazwyczaj źle zbilansowana dieta, bogata w sól, wahania hormonalne np. przed miesiączką i paradoksalnie niewystarczająca ilość płynów. By pozbyć się wody z organizmu, należy... pić odpowiednią ilość wody lub wspomóc się ziołami, które działają moczopędnie. Należą do nich:

Pokrzywa - znana jest z tego, że wzmacnia włosy, pomaga walczyć z alergią i podnieść poziom żelaza w organizmie. Pokrzywa wykazuje też właściwości moczopędne , zwiększa ilość wydalanego mocznika z organizmu, więc gdy czujemy się ociężale, pomoże nam usunąć nadmiar wody i poprawić samopoczucie.





- znana jest z tego, że wzmacnia włosy, pomaga walczyć z alergią i podnieść poziom żelaza w organizmie. Pokrzywa wykazuje też , zwiększa ilość wydalanego mocznika z organizmu, więc gdy czujemy się ociężale, pomoże nam usunąć nadmiar wody i poprawić samopoczucie. Pietruszka - pomaga szybko podnieść poziom żelaza we krwi, zapobiega anemii, oczyszcza i detoksykuje organizm. Korzeń pietruszki znany jest także z właściwości moczopędnych - zawarte w nim związki przyczyniają się do zwiększania przesączania kłębuszkowego, co w efekcie zwiększa objętość wydalanego moczu.





pomaga szybko podnieść poziom żelaza we krwi, zapobiega anemii, oczyszcza i detoksykuje organizm. znany jest także z zawarte w nim związki przyczyniają się do zwiększania przesączania kłębuszkowego, co w efekcie zwiększa objętość wydalanego moczu. Lubczyk - stosowany przez nasze babcie jako afrodyzjak działa pobudzająco, wspomaga serce i obniża zły cholesterol, ale znany jest także ze swoich właściwości moczopędnych. Lubczyk wspomaga organizm w pozbywaniu się toksyn, rozluźnia jelita i pomaga leczyć choroby układu moczowego.

Zobacz również: Kiedy zioła mogą nam zaszkodzić?





Zioła przeczyszczające

Zdjęcie Owoc kminku korzystanie wpływa na metabolizm / 123RF/PICSEL

Gdy zależy nam na szybkim efekcie i chcemy w krótkim czasie pozbyć się kilku kilogramów, możemy sięgnąć po zioła silniej przeczyszczające. Warto jednak pamiętać, że uzyskany efekt nie będzie zbyt trwały - po ich spożyciu pozbywamy się bowiem treści jelitowej, a nie tłuszczu, więc nie powinnyśmy sięgać po nie zbyt często. Od czasu do czasu możemy pomóc sobie jednak takimi ziołami jak:

Senes - znany jest z bardzo mocnych właściwości przeczyszczających . Substancje zawarte w senesie wywołują bolesne skurcze brzucha i aktywują perystaltykę jelit. Proces ten ułatwia oczywiście wypróżnianie, ale po senes należy sięgać tylko od czasu do czasu.





- znany jest z . Substancje zawarte w senesie wywołują bolesne skurcze brzucha i aktywują perystaltykę jelit. Proces ten ułatwia oczywiście wypróżnianie, ale po senes należy sięgać tylko od czasu do czasu. Owoc kminku - korzystanie wpływa na metabolizm i reguluje proces przemiany materii. Napary z owocu kminku wspomagają naturalne wydzielanie soków trawiennych, wzmagając aktywność enzymów żołądkowych.

***

Zobacz również:

Te zioła warto mieć w domowym ogródku

Siedem najzdrowszych ziół na planecie

Jak rozsądnie stosować zioła?