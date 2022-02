Ziarna orkiszu obniżają cholesterol. Dołącz je do swojej diety!

Zdrowie

Dołącz do nas:

Ziarna orkiszu nie są zbyt popularnym dodatkiem w codziennej diecie. To błąd - okazuje się bowiem, że właściwości tego niedocenianego zboża są niezwykle korzystne dla naszego zdrowia, mogą m. in. wpływać korzystnie na obniżenie poziomu cholesterolu czy poziomu cukru we krwi. Zobacz, gdzie kupić ziarna orkiszu i jak działają one na nasz organizm.

Zdjęcie Ziarna orkiszu możemy dodawać do owsianki czy jaglanki / 123RF/PICSEL