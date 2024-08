Zmieszaj z wodą dwa składniki. Hortensje będą kwitły do przymrozków

Barwne hortensje królują w ogrodach. Jeśli odpowiednio o nie zadbamy, będą zdobić nasze posesje do jesieni. W pielęgnacji kwitnących krzewów trzeba działać na dwóch głównych płaszczyznach. Pierwsza to zapewnienie cennych składników odżywczych, które pobudzą hortensję do kwitnienia. Druga to ochrona przed chorobami grzybowymi. Nie musisz decydować się na skomplikowane zabiegi. Domowa odżywka do hortensji zadziała na obu polach.