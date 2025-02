Domowa odżywka do kwiatów w płynie. Rośliny będą dorodne i zdrowe

Zauważasz, że twoje rośliny są osłabione, a ich wzrost został zahamowany? Bez ingerencji i odpowiedniego odżywienia nie wrócą do formy. W działaniu doraźnym warto wykorzystać domowy nawóz do kwiatów z mleka . Zdobywa uznanie ze względu na bogaty skład, który przekłada się na działanie wzmacniające dla roślin doniczkowych.

Białka zawarte w mleku działają jak naturalne stymulatory wzrostu . Do tego dochodzi wapń, który jest niezbędny dla utrzymania struktury komórkowej roślin, regulacji wielu procesów fizjologicznych i rozwoju systemu korzeniowego. Wzmocnione rośliny stają się mniej podatne na uszkodzenia i choroby . Mleko to również źródło cukrów i soli mineralnych, które stanowią dodatkowe źródło energii .

Zanim z entuzjazmem podlejesz rośliny domowym nawozem, musisz upewnić się, czy produkt znajdujący się w lodówce będzie dla nich odpowiedni. Nie stosuj mleka o wysokiej zawartości tłuszczu — do pielęgnacji roślin nadaje się maksymalnie dwuprocentowe. Tłuste mleko wydziela brzydki zapach i powoduje zatykanie porów w glebie. W rezultacie może doprowadzić także do rozwoju pleśni i innych szkodliwych mikroorganizmów w podłożu, co przyniesie więcej szkody niż pożytku.