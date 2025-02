Pewnie wielu z nas przyzwyczaiło się do widoku tego kolorowego akcentu w mieszkaniu. Niestety, nic nie trwa wiecznie i naturalne jest, że storczyk któregoś dnia zwyczajnie przekwita. Nie jest to jednak powód, przez który powinien stracić nasze zainteresowanie. Postępowanie z przekwitłym storczykiem warunkuje ponowne kwitnienie i decyduje o kondycji rośliny.

Na bieżąco należy usuwać kwiatostany, które usychają i tracą swój powab. To zabieg, do którego miłośnicy kwiatów doniczkowych podchodzą odruchowo. Więcej wątpliwości wzbudza łysa łodyga storczyka — usuwać czy nie?

Nasze postępowanie powinno zależeć od konkretnej odmiany, która znalazła się na naszym parapecie. Należy podkreślić, że dużo storczyków kwitnie tylko raz na jednej łodydze, która z czasem usycha, żółknie lub brązowieje. To jasny sygnał, że nadaje się do usunięcia — cięcie łodygi storczyka wykonujemy w miejscu, z którego wyrasta, tuż przy podstawie rośliny . Dzięki temu orchidea swoje siły witalne będzie mogła spożytkować na wzmacnianie korzeni i rozwój nowych pędów.

Jeśli łodyga nadal pozostaje zielona, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wypuści nowy pęd boczny, który z czasem zachwyci widokiem dorodnych kwiatów. W pierwszej kolejności dokładnie przyjrzyj się roślinie, namierzając zielone, mięsiste zgrubienia — węzły . By zmobilizować storczyka do ponownego kwitnienia, łodygę przytnij tuż za pierwszym zdrowym węzłem poniżej przekwitłego kwiatostanu, usuwając przy okazji wszystkie suche fragmenty w tej partii rośliny.

Dla pobudzenia do kwitnienia w okresie wzrostu ważne jest regularne nawożenie storczyków — co dwa-trzy tygodnie. Dzięki temu rośliny będą mieć pod dostatkiem składników odżywczych. Jeśli twój okaz ma przerośnięte korzenie, warto przesadzić go do nowej doniczki, zapewniając mu podłoże dedykowane do uprawy storczyków — przepuszczalne i lekkie.