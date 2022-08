Spis treści: 01 Nawóz z mleka w proszku

Jak stosować nawóz z mleka?

Na co pomaga nawóz z mleka?

Które rośliny można podlewać mlekiem?

Nawóz z mleka w proszku

Okazuje się, że jako naturalny nawóz do roślin sprawdzi się mleko w proszku. To idealne rozwiązanie, jeśli nie chcemy niczego marnować. Gdy mleko straci przydatność do spożycia, nie trzeba go od razu wyrzucać.

Mleko w proszku jest źródłem białka i może stanowić dodatek do podłoża dla roślin wapniolubnych, a obecne w mleku cukry to pożywka dla mikroorganizmów glebowych.

W dodatku mleko będzie pomocne w walce z bladymi liśćmi. Proszek wystarczy wymieszać z wodą i tak powstałą mieszanką podlewać roślinę raz na 2-3 tygodnie.

Zdjęcie Jako naturalny nawóz do roślin sprawdzi się mleko w proszku / 123RF/PICSEL

Jak stosować nawóz z mleka?

Dużo się mówi o pozytywnym wpływie mleka na nasze zdrowie, ale korzystnie wpływa także na rośliny. Jako nawóz można używać również mleka płynnego.

Należy pamiętać, że mleka jako nawozu można używać jedynie w rozcieńczonej formie. Wszystko przez to, że zawarty w nim tłuszcz może niekorzystnie wpływać na cyrkulację wody i powietrza w podłożu.

Mleko ma spore ilości wapnia i posiada wiele innych cennych składników odżywczych. To naturalny sposób na dokarmianie roślin, trzeba jednak pamiętać, że niektórym z nich może zaszkodzić.

Poza tym mleko szybko się psuje, a bakterie tlenowe, które biorą udział w fermentacji, negatywnie wpływają na system korzeniowy. W związku z tym zaleca się, by rośliny podlewać wodnym roztworem mleka. Szacuje się, że jego stężenie powinno wynosić 5-10 proc., a więc na litr wody przypada 50-100 ml mleka.

Z mlekiem nie należy przesadzać. Można nim nawozić rośliny co 2-3 tygodnie. Najbezpieczniej jest jednak podlewać mlekiem raz w miesiącu.

Na co pomaga nawóz z mleka?

Nawóz z mleka:

dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych

korzystnie wpływa na ich wzrost

działa wzmacniająco

chroni przed wieloma chorobami

Okazuje się, że nawóz z mleka może m.in. także powstrzymać choroby pomidorów, wytępić grasujące na roślinach szkodniki, a także pozbyć się chwastów. Roztwór wodny mleka sprawdzi się także w dezynfekcji narzędzi ogrodniczych.

Zdjęcie Należy pamiętać, że mleka jako nawozu można używać jedynie w rozcieńczonej formie / 123RF/PICSEL

Które rośliny można podlewać mlekiem?

Chociaż nawóz z mleka ma wiele dobroczynnych właściwości, to jednak nie każda roślina dobrze na niego zareaguje. Mleko ma pozytywny wpływ m.in. na: aloesy, dzwonki, palmy doniczkowe, paprocie, sansewierie i fikusy.

Mlekiem powinno się nawozić rośliny, które akceptują wapniowe nawozy, a więc kwasolubne rośliny zdecydowanie się z nim nie polubią.

