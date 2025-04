Zacznijmy od tego, że podstawą czyszczenia kranów i słuchawek prysznicowych w łazience jest regularność. Tylko systematyczne porządki pozwolą nam uniknąć gromadzenia się osadów z mydła i kamienia. W pielęgnacji armatury ważna jest także delikatność. Absolutnie zakazane jest używanie szorstkich ściereczek i drucianych szczotek, ale także wybielających mleczek do mycia - mogą one trwale uszkodzić powierzchnię i zarysować ją. Do czyszczenia baterii łazienkowych i kuchennych powinniśmy używać miękkich ściereczek i specjalistycznych środków do różnych rodzajów powłok.