Stare ręczniki jak nowe – co zrobić? Pranie ręczników z octem załatwi sprawę

Otulanie się szorstkim ręcznikiem po kąpieli bądź prysznicu, nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Faktem jest jednak to, że z biegiem czasu rzeczone tekstylia łazienkowe mogą tracić swoje właściwości, przez co przestają być miękkie, a ich użytkowanie nie jest zbyt komfortowe. Wynika to między innymi z tego, że na włóknach ręczników gromadzą się resztki detergentów oraz osad. Problem jest większy w sytuacji, gdy mamy w kranie twardą (zasobną w minerały) wodę.

Co należy wówczas zrobić? Okazuje się, że istnieje pewien sprytny sposób. Wystarczy wyprać ręczniki z octem. Jak to zrobić? Umieszczamy ręczniki w pralce, wlewamy pół szklanki octu do komory na płyn do płukania i pierzemy. Możemy dodać kilka kropel olejku eterycznego, by zniwelować nieprzyjemny zapach. Ocet pomoże rozpuścić osad zalegający na włóknach ręczników, dzięki czemu przywrócimy ich miękkość i puszystość.

Ręczniki będą miękkie i delikatne, gdy do prania dodasz octu 123RF/PICSEL

Czy do ręczników dodaje się płyn do płukania? Co zamiast płynu?

Choć pranie ręczników z dodatkiem przyjemnie pachnącego płynu do płukania wydaje się dobrym pomysłem, to jednak lepiej tego nie robić. Ów płyn sprawia, włókna rzeczonych tekstyliów pokrywają się warstwą, która powoduje, że ręczniki stają się sztywne i gorzej radzą sobie z absorpcją wody. Wycieranie się takim ręcznikiem nie jest ani przyjemne, ani skuteczne.

Wobec tego, czego użyć do prania ręczników zamiast płynu do płukania? Okazuje się, że dobrym rozwiązaniem jest wcześniej wspomniany ocet, który pomoże pozbyć się resztek osadu z włókien.

Czego unikać podczas prania ręczników?

Podczas prania ręczników warto stosować się do kilku prostych zasad, dzięki którym owe tekstylia nie stracą szybko swoich właściwości. Przede wszystkim, dobrze jest wykonywać pranie ręczników w temperaturze 40-60 stopni Celsjusza. Wyższe temperatury (na przykład 90 stopni Celsjusza) mogą negatywnie wpłynąć na ich miękkość.

Domowe sposoby na pranie ręczników dają niezrównane efekty 123RF/PICSEL

Jeśli chodzi o wirowanie, to lepiej nie przekraczać prędkości 700-800 obrotów na minutę. Wyższe wartości mogłyby spowodować, że ręczniki stałyby się szorstkie. Niektóre pralki są wyposażone w specjalny program do prania ręczników. Jeśli nasz sprzęt ma taką możliwość, to wówczas warto skorzystać z tego ustawienia.

Co istotne – jeśli chcemy wyprać większą liczbę ręczników, to wówczas jedno pranie warto podzielić na dwa. Jeżeli zbyt ciasno upakujemy owe tekstylia i tym samym przepełnimy pralkę, to wtedy istnieje większa szansa, że się nie dopiorą. Dodatkowo – lepiej używać żeli i płynów do prania zamiast proszków. Proszki mogą osadzać się na włóknach, przez co ręczniki stają się szorstkie.

"Ewa gotuje": Charczo. Gruzińska zupa gulaszowa Polsat