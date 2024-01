Spis treści: 01 Okno żywieniowe — dieta z zegarkiem w ręku

Okno żywieniowe — dieta z zegarkiem w ręku

Nie istnieje jedna uniwersalna metoda, która stanowi skuteczny sposób na odchudzanie. Wiele zależy od indywidualnych predyspozycji każdego człowieka, wieku, stanu zdrowia i trybu życia. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się jednak post przerywany, polegający na wyszczególnieniu okna żywieniowego. To czas w ciągu dnia, kiedy należy przyjmować posiłki. Ten sposób odżywiania znajdziesz również pod nazwą dieta IF (ang. Intermittent Fasting).

Zdjęcie Post przerywany doskonale oczyszcza i wzmacnia organizm / 123RF/PICSEL

16:8 to najpopularniejszy wariant okna żywieniowego

Dietę okienkową można w najprostszy sposób zdefiniować jako jedzenie ograniczone czasowo. Najczęściej zaleca się okno żywieniowe 16:8. Jak interpretować tę proporcję? Wszystkie posiłki, jakie spożywamy w ciągu dnia, powinny zostać zjedzone w ciągu ośmiu godzin. Dla przykładu: jeśli dzień zaczynasz od śniadania o godzinie 9, z kolacją musisz zdążyć do godziny 17.

Dopuszczalne są nieznaczne modyfikacje tych założeń. Wiele zależy od trybu życia i planu dnia. Gdy nie wyobrażasz sobie nie zjeść posiłku po popołudniowym treningu, okno żywieniowe możesz wydłużyć do 10 godzin. Niektórzy stosują również proporcję 12:12. Skrócenie postu żywieniowego sprawia, że efekty przychodzą wolniej. Może być to jednak dobra droga dla osób, które mają problem z podjadaniem, zwłaszcza w godzinach wieczornych.

Hulaj dusza i żołądek? Co można jeść w oknie żywieniowym?

Zasady okna żywieniowego koncentrują się na przestrzeganiu godzin, w których posiłki są dozwolone. Mniejszą rolę przypisuje się samym produktom, które powinny lądować na talerzu. Dieta według uznania? Nie należy jej traktować jako oficjalne pozwolenie na jedzenie wszystkiego.

Trudno byłoby oczekiwać, że waga zacznie spadać, jeśli podczas tych ośmiu godzin będziemy pałaszować kaloryczne, smażone dania, fast foody i ciastka z bitą śmietaną, a wszystko popijemy gazowanymi, słodkimi napojami.

W menu podczas diety okienkowej powinny dominować:

owoce (świeże i suszone);

warzywa;

rośliny strączkowe;

chude mięso drobiowe;

jaja;

pełnoziarniste produkty zbożowe;

chude jogurty naturalne, twarogi, maślanki, kefiry;

ryby;

owoce morza.

Warto przekonać się do gotowania na parze, duszenia i pieczenia dań głównych, zamiast smażenia ich na głębokim tłuszczu. W godzinach postu dopuszcza się jedynie picie wody, ewentualnie ziołowych naparów i herbaty.

Zdjęcie Dbaj o różnorodną dietę, wypełnioną świeżymi produtkami / 123RF/PICSEL

Z zadowoleniem zmienisz rozmiar na mniejszy

Jakie efekty przynosi okno żywieniowe? Przede wszystkim sprzyja utracie nadprogramowych kilogramów. Szacuje się, że średnio w ciągu miesiąca pozbyć się można 4-5 kilogramów. Jest to jednak kwestia indywidualna dla każdego organizmu.

Zauważysz zmniejszenie obwodów ciała, doczekasz się wyraźnego wcięcia w talii. Nie koncentruj się wyłącznie na tym. Okazuje się, że stosowanie zasad okna żywieniowego i pełnowartościowego jadłospisu może obniżać poziom glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego. Łatwiej będzie także panować nad stężeniem cholesterolu we krwi. Poprawi się jakość snu, ponieważ organizm zyska więcej czasu na trawienie, zanim jeszcze położymy się do łóżka.

Przeciwwskazania, czyli kto nie powinien stosować postu przerywanego?

Często można spotkać się z określaniem tego rodzaju diety jako odchudzanie z głową. Nie zawsze jednak jest polecane ze względu na dość restrykcyjny charakter. Przeciwwskazaniem jest z pewnością ciąża i okres karmienia piersią. Ten sposób żywienia nie będzie odpowiedni dla osób, które na co dzień zajmują się pracą fizyczną.

Wszelkie dietetyczne pomysły z lekarzem powinny konsultować osoby zmagające się z cukrzycą, chorobami nerek, problemami z wątrobą oraz ze zbyt niskim ciśnieniem krwi.

