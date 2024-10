Gdy jesień i zima rozpoczynają się na dobre, rajstopy stają się nieodłącznym elementem garderoby. Zakładamy je do sukienek i spódnic, a kiedy chłód jeszcze mocniej daje się we znaki - nosimy nawet pod spodniami, tworząc w ten sposób dodatkową barierę ochronną przed zimnem.

"Będziesz w szoku. Ile już rajstop poszło do kosza? Możesz je wcześniej zamoczyć w wodzie, ale nie musisz! Wrzuć je na noc do zamrażarki , a przekonasz się, że nigdy nie były tak mocne" - przekonuje jedna z internautek, publikująca na Instagramie pod nazwą kasia.miko. W komentarzach wybuchła zaś prawdziwa burza.

Jedni podkreślają, że znają podobny sposób od dawna, nazywając "babcinym trikiem", który przekazała im seniorka rodu. Inni przecierają oczy ze zdziwienia, dopytując, czy podobna metoda z pewnością działa. Kolejni łapią zaś za parę nowych rajstop, moczą i wrzucają do zamrażarki. Co dokładnie należy zrobić?

Nowe rajstopy wystarczy zamoczyć w wodzie, a jej nadmiar kolejno odcisnąć (chociaż ten krok można pominąć). Kolejno umieszczoną w foliowym woreczku parę należy wrzucić do zamrażarki na kilka godzin . Po upływie tego czasu ponownie umieścić je pod bieżącą wodą, porządnie wycisnąć i pozostawić do wyschnięcia. Tak przygotowane mają być "nieśmiertelne".

To jednak niejedyna opcja na zapewnienie rajstopom dłuższego życia. Strukturę rajstop usztywnić może również lakier do włosów. Wystarczy spryskać nim nową parę rajtek - ważne jednak, by zrobić to już po założeniu ich na nogi. Tak wzmocnione zdecydowanie rzadziej będą "puszczały oczko".