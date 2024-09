Kiedy w ubiegłym roku fashionistki zgodnie zapraszały do swoich szaf długie trencze, minimalistyczne bombery i wełniane modele w pudełkowym stylu, niewielu myślało, że już w następnym sezonie do głosu dojdzie nonszalancki luz. Oto bowiem tegoroczny sezon jesień-zima nadciąga z balansem trendów i ponadczasowych fasonów, które są nie tylko klasyczne i funkcjonalne, ale dodatkowo pasują do wielu stylizacji.