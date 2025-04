Pięknie przyozdobione pisanki to podstawa każdej święconki . Zazwyczaj dekorujemy je ręcznie, malując na skorupkach jajek przeróżne wzory, barwimy w łupinach cebuli , czy przyozdabiamy brokatem oraz naklejkami. Natomiast chcąc uzyskać piękną, żółtą barwę skorupek, warto wykorzystać do tego celu kurkumę .

Kapusta czerwona do barwienia jajek

Kapusta czerwona charakteryzuje się świetnymi właściwościami barwiącymi . Rzecz jasna, by efekt na pisankach był zadowalający, należy wesprzeć się również innymi składnikami. Potrzebne nam są: woda, sól, ocet i olej .

Do zabarwienia 10 jaj proporcje przedstawiają się następująco: 1 kg czerwonej kapusty, 2 litry wody, 1 łyżka soli, 2 łyżki octu i 1 łyżeczka oleju.

Kapustę drobno siekamy i przekładamy do garnka, który zalewamy wodą. Skorupki jaj delikatnie czyścimy częścią octu, następnie wkładamy je do garnka, umieszczając w posiekanej kapuście. Do garnka wlewamy również ocet.