Jak długo można przechowywać jajka w lodówce? Zaskakujące różnice między Polską a zagranicą

Jajka to jeden z tych produktów, które zawsze warto mieć pod ręką - idealne na śniadanie, szybki obiad i do wypieków. Jednak ich trwałość nie jest wieczna. W Polsce przyjmuje się, że świeże jajko można przechowywać w lodówce do 28 dni od daty zniesienia . Taką informację znajdziemy też na opakowaniu, gdzie producent zobowiązany jest umieścić datę minimalnej trwałości.

Ale uwaga - to nie znaczy, że po tym czasie jajko automatycznie staje się niejadalne. Jeśli było dobrze przechowywane ( w lodówce, w temperaturze 4-7°C ), może być bezpieczne do spożycia nawet kilka dni po terminie.

Co ciekawe w Stanach Zjednoczonych jajka mogą być przechowywane w lodówce nawet do 5 tygodni. Tam jednak obowiązuje inny system ich przygotowywania do sprzedaży - jajka są myte i dezynfekowane tuż po zniesieniu, co ogranicza ryzyko salmonelli, ale jednocześnie pozbawia je naturalnej ochronnej błony.