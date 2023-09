Komosa ryżowa: Poznajmy ją!

Komosa ryżowa zaliczana jest do roślin komosowatych, a jedną z przedstawicielek jest komosa biała, czyli większości znana jako lebioda. Komosa ryżowa jednak pochodzi z Ameryki Południowej, tam jest zarówno uprawiana, jak i można ją spotkać w stanie dzikim. Tam też znana jest jako quinoa i pod taką nazwą można ją spotkać również w Polsce. Komosa ryżowa może być zamiennikiem zbóż rosnących w Polsce, lecz nie należy do tej grupy, ale zalicza się ją jako pseudozboże.

Zdjęcie Komosa ryżowa może być pożywnym dodatkiem do sałatek, deserów czy zup / 123RF/PICSEL

Na świecie można spotkać się aż z trzema rodzajami komosy ryżowej: czerwoną, białą oraz czarną. Wszystkie z nich można bez problemu kupić także w Polsce i śmiało można je włączyć do swojego menu.

Jak smakuje komosa ryżowa? Ciekawostki

Wiele osób, choć o komosie ryżowej słyszało, to zastanawia się, jak ona smakuje. W porównaniu do ryżu i kasz jest słodka, choć ona nie dominuje kubków smakowych. Taki właśnie posmak sprawia, że komosa ryżowa jest uniwersalna, sprawdzi się jako dodatek do wytrawnego dania głównego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować z niej potrawę na słodko. Co więcej, komosa ryżowa wcale nie może być wyłącznie dodatkiem do dań, ale można wyczarować z niej różne specjały. To dobra wiadomość dla wegan, ponieważ to pseudozboże może być składnikiem burgerów, ciast, a także farszów.

Komosa ryżowa, wartości odżywcze

Komosa ryżowa doceniana jest na całym świecie, nie tylko ze względu na jej wyjątkowy smak oraz uniwersalność, ale także obfituje w wiele cennych wartości odżywczych, które są bardzo pomocne w funkcjonowaniu organizmu. Co można znaleźć w komosie ryżowej?

witaminy: C, E, D oraz z grupy B

pierwiastki: cynk, potas, miedź, fosfor, żelazo

błonnik pokarmowy

nienasycone kwasy tłuszczowe

białko

Co ciekawe, komosa ryżowa obfituje w białko, które jest znaczącym surowcem energetycznym dla organizmu. Warto jednak wiedzieć, że quinoa z tego względu jest kaloryczna, ale z drugiej strony jest cenna dla diabetyków, ponieważ charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym (IG 35).

Dlaczego warto jeść komosę ryżową?

Jeśli nie do końca przekonuje nas zastosowanie komosy ryżowej, to warto spojrzeć jakie zdrowotne korzyści ma jej spożywanie na co dzień. Przede wszystkim korzystnie działa na układ pokarmowy:

ułatwia trawienie

przyspiesza przemianę materii

poprawia kondycję jelit, co jest zasługą obecnego w ziarenkach błonnika

Zdjęcie Nasiona komosy ryżowej to również doskonałe źródło białka. Jest to świetna alternatywa dla ryżu lub makaronu, dobrze też sprawdza się w zupach i sałatkach oraz na słodko z owocami. Wystarczy ugotować w osolonej wodzie do miękkości / 123RF/PICSEL

Witaminy mogą spowolnić procesy starzenia się komórek organizmu oraz poprawić kondycję skóry. Warto wspomnieć o działaniu pierwiastków, a szczególnie potasu, który wraz z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi chroni układ krążenia.