Wyniki badań nad z ależnością pory spożywania posiłków, a insulinoopornością , opublikowane w czasopiśmie eBioMedicine, należącym do prestiżowego wydawnictwa The Lancet, pokazują wyraźnie - nasz rytm dobowy i metabolizm są ściśle powiązane.

Badacze z German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbrücke przypominają, że rytm dobowy odgrywa kluczową rolę w homeostazie metabolicznej, a zegary w naszych narządach i metabolizm pozostają we wzajemnych interakcjach.

W praktyce oznacza to, że organizm może różnie reagować na ten sam posiłek w zależności od pory dnia, w której go spożywamy. Wieczorne jedzenie może prowadzić do nieprawidłowych reakcji glikemicznych, nawet jeśli posiłek sam w sobie jest zdrowy - zmienia się bowiem tolerancja glukozy i sposób, w jaki organizm wydziela insulinę po jedzeniu.