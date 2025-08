Zaskakujące ustalenia naukowców

Zakrojone na szeroką skalę badania opublikowane podczas Amerykańskiego Kolegium Kardiologicznego mogą być przełomowe, bowiem ich wyniki są wskazówką jak wydłużyć życie nawet o kilka lat. Po przeanalizowaniu danych z ankiet od ponad 170 tys. osób, eksperci po upływie 4 lat zestawili zebrane informacje z tymi pochodzącymi z National Death Index (rejestr zgonów), by ustalić, że to, jak śpimy, ma realny i konkretny wpływ na to, jak długo będziemy żyć. Naukowcy wzięli pod uwagę wiele czynników poza samą jakością czy długością snu, w tym wpływ chorób, stosowanie używek i otoczenie, w jakim badani funkcjonowali. Wyniki są obiecujące, bowiem wygląda na to, że stosując się do konkretnych wytycznych dotyczących higieny naszego snu, możemy:

o 30 proc. zmniejszyć ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny,

o 21 proc. zmniejszyć ryzyko śmierci z powodu chorób serca,

o 19 proc. zmniejszyć ryzyko śmierci z powodu raka,

o 40 proc. zmniejszyć ryzyko zgonu z innych przyczyn.

Oto pięć najważniejszych zasad, które realnie wpływają na wydłużenie naszego życia i to nie o miesiące, ale o dodatkowe lata! W przypadku kobiet możliwe jest życie dłuższe o 2,5 roku, a w przypadku mężczyzn aż o 5 dodatkowych lat.

Pięć reguł snu, by wydłużyć życie

1. Szybkie zasypianie - choć wydaje się to problematyczne, jeśli zadbamy o to, by zasypiać sprawnie bez przedłużającego się rozmyślania, zmian pozycji i wstawania czy oglądania filmów/seriali, możemy znacząco poprawić komfort i jakość snu, co przełoży się na długość życia. Warto nie jeść tuż przed położeniem się do łóżka, dobrze wywietrzyć sypialnię, zadbać o zaciemnienie pomieszczenia lub ubrać opaskę na oczy i zapewnić sobie wygodny materac i poduszkę.

2. Ciągłość snu - wstawanie do toalety, przebudzanie się na przekąskę, czy aby się napić, kompletnie rozregulowuje nasz organizm, zamiast regenerować się, doprowadzamy do jeszcze większego przemęczenia, a to nie sprzyja zmniejszaniu ryzyka pojawienia się różnorakich chorób. Jeśli budzimy się co noc o podobnej godzinie, warto udać się do lekarza, zrobić niezbędne badania i jak najszybciej uporać się z problemem.

Sprawne zasypianie i budzenie się to jedne z kluczowych zasad Canva Pro INTERIA.PL

3. Śpij nie za długo i nie za krótko - Szeroko omawiane "złote" 7-8 godzin snu jest absolutnie konieczne, jeśli chcemy zadbać o nasze zdrowie, samopoczucie i regenerację. Ani więcej, ani mniej nie da efektu pełnego odpoczynku, o czym warto pamiętać. Nawet jeśli wydaje nam się, że od momentu położenia się do pobudki minęło 8 godzin, to jeśli przebudzaliśmy się w nocy, nie da to oczekiwanych skutków.

4. Sprawna pobudka - Wstając zmęczonym, niewyspanym, marudnym i bez humoru, z pewnością nie będziemy funkcjonować na pełnych obrotach. Trudy podczas pobudki sygnalizują, że nasz organizm nie zregenerował się w pełni, albo brakuje mu niezbędnych pierwiastków. Naukowcy wskazują, że budzenie się wypoczętym i w pełni sił zwiastuje dłuższe i zdrowsze życie.

Sen ma ogromny wpływ na długość naszego życia Canva Pro INTERIA.PL

5. Omijanie leków nasennych - Jeśli czytając wcześniejsze podpunkty pomyśleliście o tym "najszybszym" rozwiązaniu problemu, a więc lekach na sen, to nie tędy droga. Ostatnim punktem na liście odpowiedniej, "wydłużającej życie" higieny snu jest właśnie unikanie sztucznego wspomagania się specyfikami. Dlaczego? Ze względu na ryzyko silnego uzależnienia, a także możliwość zbytniego otępienia i wydłużenia snu, co - wbrew pozorom - nie jest dla nas korzystne. Zdrowy sen to taki, który nie jest sztucznie stymulowany.

Warto wprowadzić w życie te zmiany i nieco więcej uwagi poświęcić temu jak i ile śpimy. Nawet niewielkie zmiany mogą mieć bowiem ogromny wpływ na ograniczenie ryzyka wielu chorób i stanów skracających życie. Pamiętajmy o zapewnieniu sobie odpowiednich warunków w sypialni, zaprzestaniu jedzenia i picia na 2 godziny przed odpoczynkiem nocnym, nieprzegrzewaniu się podczas snu, wygodzie i ciszy. Wszystko wskazuje na to, że to wystarczy, by żyć lepiej i dłużej.

