Woda morska zawiera liczne minerały, takie jak magnez, wapń, potas, jod i sód, które w określonych warunkach mogą działać korzystnie na skórę. Często mówi się o jej właściwościach przeciwzapalnych i antybakteryjnych , co sprawia, że kąpiele morskie polecane są osobom z łagodnymi postaciami trądziku, łuszczycy czy egzemy. Woda morska może również przyczynić się do oczyszczenia skóry z nadmiaru sebum oraz martwych komórek naskórka. Jej działanie złuszczające bywa porównywane do delikatnego peelingu, który poprawia teksturę skóry i stymuluje mikrokrążenie. U niektórych osób po kąpieli w morzu zauważalna jest gładkość i świeżość cery.

Długotrwały kontakt z wodą morską może jednak negatywnie wpływać na strukturę włosa. Sól oraz promieniowanie UV otwierają łuski włosa, co prowadzi do ich wysuszenia, matowienia i kruchości. Włosy mogą stać się szorstkie w dotyku, trudne do rozczesania i bardziej podatne na rozdwajanie się końcówek. Słona woda wypłukuje także pigment z włosów farbowanych, przez co kolor szybciej blednie i traci intensywność. Skóra głowy, podobnie jak skóra ciała, może ulec przesuszeniu, co prowadzi do łuszczenia się, świądu i uczucia ściągnięcia. U osób z tendencją do łupieżu może to zaostrzyć objawy.