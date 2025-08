Z pewnością nie każdy robi to po powrocie do domu z pracy, zakupów, odwiedzin, lekarza. A okazuje się, że właśnie zmiana tego nawyku może być kluczowa do poprawy zdrowia, higieny w zaciszu domowym, a nawet poprawy stanu zdrowia przy dolegliwościach związanych z alergią. Chodzi o kładzenie się do łóżka lub siadanie na kanapie w ubraniach, w których przebywaliśmy w przestrzeni publicznej. Ekspertka Ella Dougan, na łamach Good Housekeeping mówi wprost o tym, że jest to wręcz "obrzydliwe". - Nawykiem, który zawsze mnie osobiście obrzydza, jest siadanie na łóżku (a nawet wchodzenie do niego) w ubraniu, w którym przed chwilą siedziało się na przykład w komunikacji miejskiej. Ilość zarazków, które ubrania mogą złapać i przenieść, jest szokująca - twierdzi.