Niektóre rośliny cechują się potencjałem w kontekście hamowania nadmiernego apetytu poprzez różnorodne mechanizmy działania. Począwszy od regulacji hormonalnej, poprzez poprawę trawienia, aż do kontrolowania poziomu cukru we krwi . Dzięki włączeniu ich do codziennej diety łatwiej jest zapanować nad napadami głodu, a przez to kontrolować wagę. Należy jednak pamiętać, że zioła działają najlepiej jako jeden z elementów zdrowego stylu życia - nie można traktować ich w kategoriach cudownego specyfiku, który zastąpi różnorodną, odpowiednio zbilansowaną dietę oraz aktywność fizyczną.

Świetnie pasuje do dań mięsnych, kapitalnie uzupełnia smak ryb. Walory smakowe to jednak nie wszystko, co ma nam do zaoferowania. Tymianek posiada właściwości regulujące trawienie i hamujące apetyt. Włącz go do posiłków, a obejdzie się bez nadprogramowych dokładek. Wspiera metabolizm tłuszczów i działa przeciwzapalnie.