Zbadano, co dzieje się z ciałem, gdy śpisz przy otwartym oknie. Wyniki zaskakują

To jeden z kluczowych czynników dla jakościowego snu. Specjaliści podkreślają, że najlepsza temperatura do spania dla dorosłego człowieka mieści się w przedziale od 17 do 19 st. C. Takie warunki sprzyjają szybszemu zasypianiu, zmniejszają ryzyko bezsenności i częstych wyburzeń w środku nocy. Z tego powodu nawet w miesiącach zimowych zaleca się krótkie wietrzenie pomieszczenia przed snem oraz powstrzymanie się przed podkręcaniem kaloryferów.