Poziomki specjalnie jakoś nie trzeba przedstawiać, bo jest krzaczkiem dość znanym, ale ze względu na swoje skromne rozmiary, nie cieszy się szczególnym zainteresowaniem. W porównaniu do truskawki jest zdecydowanie mniejsza: zarówno jeśli chodzi o samą roślinę, jak i owoce. Na korzyść poziomek przemawia fakt, że mają intensywniejszy smak , więc to rekompensuje jej niewielkie rozmiary, ale dodatkowo ma wiele cennych właściwości. Poziomki rosną w stanie dzikim : można je spotkać na łąkach oraz obrzeżach lasów, ale wytrawni działkowcy mają co najmniej kilka krzaczków w swojej botanicznej kolekcji.

Może poziomka jest skromna i często zapomniana w szerokim gronie, ale warto wspomnieć, że ma bardzo bogaty skład. Co można w niej znaleźć? Przede wszystkim to skarbnica witaminy C i ma jej więcej niż pomarańcza. A warto ją naturalnie suplementować nie tylko zimą, ale przez cały rok. Fakt, najbardziej oddziałuje na naszą odporność, ale także na kondycję serca, czy na zdrowy wygląd skóry. Ponadto poziomka to rezerwuar witaminy A: ona doskonale chroni skórę przed promieniowaniem UV, dba o wzrok, ale także pozbywa się meczących stanów zapalnych. Leczniczy skład poziomek uzupełniony jest również o pierwiastki, takie jak żelazo, mangan, wapń, fosfor, ale także reprezentowany jest przez sole mineralne, cukry, kwasy organiczne oraz antocyjany.